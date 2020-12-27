Татьяна Брухунова продемонстрировала новогодний подарок сына

27.12.2020, 18:04, Разное

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Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна, продемонстрировала новое фото своего сына. Мальчик Ваган получил на праздники игрушечный ретро-автомобиль.

На своей странице в Instagram Татьяна Брухунова поделилась интересной фотографией сына, который получает новогодний подарок. Пост подписан словами о том, что Дедушка Мороз не дождался праздников и принес подарок раньше. В кадре малыш рассматривает игрушечную ретро-машину белого цвета.

Подписчикам страницы Татьяны Брухуновой новая публикация очень понравилась. Они оставили много комментариев с комплиментами мальчику. Многие поклонники стали спрашивать о новой игрушке и выяснили, что у машины нет мотора и механики. Нашлись и комментаторы, которые стали осуждать супругу Евгения Петросяна считая, что мальчик очень мал для такого подарка.

Напомним, что Татьяна Брухунова родила Евгению Петросяну сына Вагана. Мальчик очень похож на мать.