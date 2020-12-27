Песков назвал ошибкой высказывания Зеленского о ВОВ

27.12.2020, 17:56, Новости дня

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ошибкой высказывания президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне.

«Это была огромная ошибка, особенно в год 75-летия Победы», – сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

По его мнению, такие высказывания «сильно резанули не только слух, но и сердце не только [президента РФ Владимира] Путина, но и огромного количества ветеранов». «Да и вообще всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этом войне – всех их сильно резануло, на самой Украине очень много таких», – уверен Песков.

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз.

В Кремле отметили, что мнение Зеленского об ответственности СССР за начало Второй мировой войны наравне с нацистской Германией недопустимо.

Президент Владимир Путин, комментируя эти его высказывания, заявил, что на двусторонних отношениях РФ и Украины такие заявления скажутся негативно. Путин также отметил, что и для самого Зеленского «ничего в этом хорошего нет».