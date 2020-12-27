Миротворцы сопроводили восемь азербайджанских колонн в Карабахе

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27.12.2020, 17:56, Новости дня
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Российские миротворцы сопроводили восемь колонн вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе, следует из информационного бюллетеня МО России, опубликованного на сайте ведомства.

«Обеспечено безопасное прохождение восьми автомобильных колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор и участок дороги Шуша – Красный Базар – Каджар», – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поддержание президентом РФ Владимиром Путиным дружественных отношений с Азербайджаном и Арменией помогло достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в регионе.



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