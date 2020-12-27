В Японии разработали новую технологию производства нанопроводов

27.12.2020, 17:46, Новости дня

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В данном случае используются халькогениды переходных металлов собственной разработки, поясняют ученые из Токийского университета, представившие инновационную технологию производства сомосборных нанопроводов.

Применяя данную методику, можно получить провода достаточной длины, чтобы с их помощью связывать отдельные детали наноустройств в приборах электроники, поясняют специалисты.

Нанопровод создается из конденсата металлического пара, оседающего на специальную подложку. Особенность данной технологии состоит в том, что с ее помощью можно создавать как отдельные прямые провода наноразмера, так и целые пучки, беспорядочно спутанные в одной связке. Очевидно, вскоре мы сможем увидеть соответствующие устройства и оценить их преимущества.