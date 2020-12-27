 

Песков сделал заявление о вакцинации Путина: Ждал завершения всех формальностей

27.12.2020, 17:14, Разное
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За все время зарегистрировано более трех миллионов случаев заражения коронавирусом в России, из них с выздоровлением – 2,4 миллиона. Скончались порядка 55 тысяч человек. В группе риска – люди пенсионного возраста, поэтому для 68-летнего Владимира Путина коронавирус представляет особую опасность.

На большой пресс-конференции президент говорил, что вакцинируется после того, как появится препарат для категорий граждан его возраста. И вот на днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препарат “Спутник V” показал эффективность свыше 90% для людей старше 60 лет.

В воскресенье, 27 декабря, Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Владимирович обязательно вакцинируется и “в обозримой перспективе” расскажет об этом сам.

“Он [Путин] ждал завершения всех формальностей”, – объяснил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что в России разрабатывается универсальная
инактивированная вакцина от коронавируса, которая сможет защитить от всех штаммов SARS-CoV-2.



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