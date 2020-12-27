Граждане ЦАР активно голосуют на избирательных участках в Париже и Чаде

27.12.2020, 17:14, Разное

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По данным радиостанции Lengo Songo, к посольству Центральноафриканской республики в Париже люди приходят с самого утра. Они считают своим долгом принять участие в выборах, ведь во многом от этого зависит и их перспектива вернуться на родину.

Та же ситуация в Республике Чад, где живет немало центральноафриканцев. Им пришлось покинуть свою страну из-за политики бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе. Его репрессии стали причиной эмиграции многих жителей. Отдельную роль в этом сыграла и гражданская война, начавшаяся после его свержения.

В этом году власти ЦАР уделили большое внимание подготовке к выборам, в частности, организации избирательных пунктов в других станах. Ведь от итогов выборного процесса зависит, смогут ли беженцы и эмигранты впоследствии вернуться домой.

Le vote de la diaspora centrafricaine : à #Paris et au #Tchad, les électeurs impatients font la queue depuis tôt le matin pour faire entendre leur opinion dan les #élections2020 en #Centrafrique pic.twitter.com/ceHitNoZCV

— Lengo Songo (@LengoSongo) December 27, 2020