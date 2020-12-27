Эксперт рассказал, как избежать новогоднего похмелья

27.12.2020, 17:12, Разное

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Ник Хирд, эксперт Национальной службы здравоохранения в Великобритании, сообщил, какими способами можно предотвратить плохое самочувствие после новогоднего похмелья. В интервью корреспондентам он дал важные рекомендации, которые помогут справиться с головной болью, тошнотой и головокружением, свойственных похмелью.

Для начала необходимо отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, газированных и безалкогольных напитков. Люди, которые любят шампанское и просекко, часто не замечают опьянения, скорее всего из-за наличия в них углекислого газа. Увеличивают скорость всасывания спиртного организмом запивание алкоголя безалкогольными газированными напитками, что только ухудшает самочувствие при похмелье.

Также эксперт советует восполнить потерянные электролиты. Он объясняет, что благодаря электролитам тело пополняется минералами, которые нужны, чтобы удерживать жидкость и выводить токсины. Чтобы возместить электролиты нужно пить обычную холодную воду с одной ложкой сахара и щепоткой соли. Специалист также не советует использовать кофе при борьбе с похмельем, так как кофеин способен обезвоживать организм, усугубляя самочувствие.

Эксперт по гидратации напоминает, что короткие прогулки и пробежки улучшают состояние благодаря свежему воздуху и эндорфинам, которые выделяются в момент физической активности. Если человек испытывает тошноту, то можно использовать имбирь, который уменьшает воспаление и успокаивает пищеварительный тракт. Напиток позволяет сбалансировать низкий уровень сахара в крови, который появляется после выпитого спиртного. Имбирь можно добавить в горячую воду с лимоном и медом.

Еще один полезный метод – это употребление алкоголя с водой. Спиртное имеет мочегонный эффект, что стимулирует почки производить больше мочи. Усиленная потеря влаги говорит о том, что организм утрачивает электролиты, что увеличивает риски тяжелого похмелья. Но нельзя пить много воды перед ночным засыпанием, так как это становится причиной пробуждений, что нарушает режим сна. Стакан воды надо поставить на тумбочку, чтобы ночью предотвращать сухость во рту.