Собянин пообещал московским пенсионерам бесплатные билеты на «американские горки»

27.12.2020, 17:11, Разное

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После окончания пандемии коронавируса и снятия режима самоизоляции для жителей Москвы старше 65 лет, столичные пенсионеры получат возможность бесплатно покататься на аттракционе «Молния» в парке «Сказка». Он представляет собой так называемые «американские горки». Пенсионеры смогут насладиться эффектом свободного падения с высоты более 26 метров, неожиданными и крутыми виражами на протяжении всего маршрута.

«Я думаю, что после окончания карантина необходимо порадовать всех пенсионеров. Они всё это время дисциплинировано сидели дома, смогли не заболеть и, что самое главное, остаться в живых. Конечно, мы обязаны их за это наградить. Меры материального поощрения в этом возрасте не настолько важны, как внимание. Мы в мэрии посовещались и решили подарить им возможность прокатиться с ветерком на одном из лучших аттракционов страны бесплатно. Все расходы берут на себя мэрия и правительство Москвы» , – заявил мэр Сергей Собянин.

В муниципалитете отметили, что для того чтобы воспользоваться приятным бонусом, пожилым жителям столицы не нужно подавать заявление в инстанции. Собянин пообещал, что «специально обученные люди» приедут и доставят всех пенсионеров в парк «Сказка» и лично проконтролируют, как они воспользовались приятным подарком. В мэрии не исключили, что для некоторых лиц потребуется повторная поездка на аттракционе.