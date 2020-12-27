Посол США отказался от предложения МИД привиться российской вакциной

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27.12.2020, 17:04, Новости дня
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Посол США в Москве Джон Салливан благодарен МИД РФ за рекомендацию привиться вакциной от коронавируса «Спутник V», однако не станет этого делать, сообщила пресс-секретарь посольства американского посольства Ребекка Росс.

«Посол Салливан благодарит МИД РФ за предложение вакцины, однако не хотел бы забирать дозу «Спутник V», предназначенную для гражданина России», – написала пресс-секретарь США в РФ в Twitter.

Ранее на странице американской дипмиссии в Facebook была опубликована фотография письма Салливана. В нем дипломат признается, что в 2020 году он «вел себя очень хорошо, носил маску, сохранял дистанцию» и просит у Санты вакцину от COVID-19, хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

Министерство иностранных дел РФ ответило на рождественское письмо посла США в Москве Джона Салливана Санта Клаусу. «Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», – написал МИД России. Среди указанных подарков – российская вакцина «Спутник-V», которая, как напомнили в российском дипведомстве, одобрена для использования людьми старше 60 лет. В МИД РФ американскому дипломату также порекомендовали обратить внимание на клюшки компании «ЗаряД», которыми, как известно, играет президент РФ Владимир Путин.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации.



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