В Кремле рассказали о желании украинцев использовать российскую вакцину от COVID

27.12.2020, 17:04, Новости дня

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На Украине много людей, которые хотели бы использовать российскую вакцину от коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на Украине, «возможно, есть те, кто является врагом вакцинации, исходя из личных соображений», однако есть и сторонники, передает «Вести.RU».

«С удовольствием использовали бы ту вакцину, которая будет на Украине, и они бы использовали, конечно же, еще и самую эффективную из этих вакцин, и поэтому, конечно, если бы было, то многие украинцы этим бы пользовались и спасали бы свои жизни», – добавил представитель Кремля. Песков также подчеркнул, что в новом году коронавирус никуда не уйдет и это нужно иметь ввиду.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

В декабре председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. В РФПИ заявили, что выпуск готовой формы вакцины «Спутник V» на территории Украины наладила фармкомпания «Биолек», производственные мощности готовы. Однако позже Медведчук опроверг договоренности Украины о получении вакцин от COVID-19.

В ноябре президент Украины попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.

Между тем в октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».