 

В немецкой Баварии приостановили вакцинацию от COVID-19. При хранении препарата выявили нарушения

27.12.2020, 17:02, Новости дня
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Два округа немецкой Баварии сообщили о приостановке вакцинации населения от коронавируса из-за нарушения холодовой цепи, системы постоянного соблюдения температурного режима при хранении и поставках препарата производства компаний Pfizer и BioNTech. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщила радиостанция Bayerischer Rundfunk

Проблемы с постоянным соблюдением температурного режима при хранении вакцины зарегистрированы в округах Верхняя Франкония и Швабия. Сегодня прививки отменили в двух домах престарелых района Диллинген. Если проблемы устранят прививки возобновят утром 28 декабря.

Вакцина от коронавируса производства Biontech и Pfizer должна храниться при температуре около -70 °С. В местных центрах вакцинации флаконы хранят в обычных медицинских холодильниках, отметила радиостанция.

Такую температуру нужно поддерживать и при транспортировке вакцины, что может стать препятствием для ее повсеместного распространения, сообщало агентство Bloomberg. После доставки в центр вакцинации препарат нужно разморозить и использовать в течение пяти дней, иначе он испортится. Для формирования иммунитета вторую дозу инъекции надо вводить через месяц, поэтому весь процесс перевозки вакцины нужно будет повторять.

До конца года BioNTech и Pfizer планируют изготовить 50 млн доз вакцины против COVID-19. В комментарии агентству DPA соучредитель и гендиректор BioNTech Угур Шахин отметил, что вакцина BNT162b2, скорее всего, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых странах Европы. 

BioNTech готовится к поставкам вакцины после того, как европейский регулятор признал ее безопасной и эффективной. Ожидается, что в ближайшие дни препарат будет одобрен для использования в странах ЕС. До этого вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности ВеликобританияКанадаСШАШвеция и Бахрейн.

По данным ВОЗ, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 году в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта этого года объявила распространение коронавируса пандемией. К 26 декабря в мире коронавирусом заразилось более 80,45 млн человек, из них почти 1,76 млн скончались, а 45,5 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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