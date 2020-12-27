 

В Великобритании начали тестировать препарат, который должен “мгновенно” формировать иммунитет к COVID-19

27.12.2020, 17:02, Новости дня
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Британские ученые испытывают новый препарат, который может предотвратить заражение коронавирусом и сформировать у человека “мгновенный” иммунитет. Об этом сообщает The Guardian.

Препарат разработал Университетский колледж Лондона совместно с компанией AstraZeneca, которая создала вместе с Оксфордским университетом вакцину от коронавируса. Преимущество лекарства – в немедленном обеспечении пациента антителами, тогда как обычные вакцины позволяют сформировать иммунитет только в течение месяца.

Такой препарат планируется вводить пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы помочь сдержать вспышки. Также он поможет людям, живущим в семьях, где кто-то заразился коронавирусом, не заразились самому. Его также можно было бы передать студентам университетов, среди которых вирус быстро распространился, потому что они живут, учатся и общаются вместе.

На данный момент прививку этим препаратом сделали 10 людям, которые подверглись воздействию вируса дома, в медицинских учреждениях или в студенческих общежитиях

Ученые считают, что их смесь антител позволит получить иммунитет на строк от шести до 12 месяцев. При самом положительном раскладе этот препарат может стать доступным для продажи уже в марте или апреле.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 подтвердили у 80,4 млн человек, 1,8 млн – умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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