 

На внедрении 5G китайская экономика уже заработала 124 млрд долларов

27.12.2020, 16:54, Новости дня
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Переход на новый стандарт связи пятого поколения оказался очень выгодным для китайской экономики. Как сообщают СМИ, 5G только-только начал завоевывать рынок, а китайские компании, причастные к данному процессу, в совокупности уже заработали 124 млрд американских долларов.

Это гигантская сумма, на которую аналитики не рассчитывали даже в самых смелых прогнозах, отмечают эксперты. Что же будет дальше?

Весь фокус в необходимости коренным образом улучшить инфраструктуру беспроводной связи. Одних только базовых станций 5G на территории Китая уже установлено 700 тысяч. Потенциала развития в этой сфере хватит еще на три-четыре года. В результате страна получит так называемую Индустрию 4.0, что станет еще одним мощным толчком для экономики.



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