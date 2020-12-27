Первый смартфон на Snapdragon 888 OnePlus 9 уже продается на eBay за 3000 долларов

27.12.2020, 16:20, Разное

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В продажу вышел первый смартфон на процессоре Snapdragon 888, на ритейлерной площадке eBay флагман китайской компании стоит 3000 долларов США. Причем предлагает купить устройство инсайдер, ранее «сливший» его характеристики.

Не так давно состоялась премьера наиболее актуальной модели однокристальной системы от компании Qualcomm. О намерении создать смартфон на Snapdragon 888 заявили сразу несколько производителей, всего на данный момент известно о запланированном выпуске порядка 15 аппаратов. Однако все они будут показаны не ранее последних чисел уходящего года. Новый флагман на базе последнего поколения платформы разработали и в OnePlus, причем ему удалось стать первым, предложенном для покупки девайсом на Snapdragon 888.

Объявление о наличии OnePlus 9 для реализации опубликовали на сетевой площадке eBay. При этом стоит отметить, что официально устройство анонсируют только весной. Ранее характеристики смартфона обнародовал техноблогер Leakspinner, сейчас в описании товара автор указывает, что это именно он являлся тем самым инсайдером. Первое предложение девайса на 888 модели Snapdragon он оценил в 3 тысячи долларов США. Кроме того, он пишет о подготовке обзора новинки, после написания которого он обязуется выслать девайс покупателю.

Судя по опубликованной до этого времени информации о гаджете, в нем, кроме последней версии чипсета, следует ожидать наличие плоского 6,55-дюймового дисплея с вырезом слева вверху. На лицевой панели производитель разместил фронтальную камеру, параметры которой пока не раскрываются. Также экран поддерживает 120-герцную частоту обновления изображения, всего разрешение составляет 2400 на 1080 пикселей. OnePlus 9 работает в мобильных сетях пятого поколения, а мощный чипсет дополняет как минимум 8 гигабайт оперативной памяти. Флэш-накопитель в самой минимальной модификации аппарата 128-гигабайтный. Одиннадцатую генерацию операционной системы Android бренд расширил фирменной оболочкой Oxygen. Батарея на 4,5 тысяч мАч поддерживает не только быстрые 65-ваттную проводную и 30-ваттную беспроводную зарядки. Здесь предусмотрена даже обратная беспроводная зарядка, благодаря которой можно запитать от телефона любой другой девайс с поддержкой Qi-технологии. Основная камера Ultrashot состоит из трёх модулей на 50, 20 и 12 мегапикселей, по мнению экспертов, это будут широкоугольный и сверхширокоугольный, а также макрообъектив либо сенсор глубины сцены.