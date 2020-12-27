Huawei готовит самый доступный представитель линейки Mate 40E на платформе Kirin 990E

27.12.2020, 16:20, Разное

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Китайский IT-гигант Huawei расширит популярную линейку своих смартфонов, выпустив на рынок наиболее доступную по цене модель. При этом Mate 40E основан на фирменном процессоре Kirin 990E и станет пятой модификацией последнего поколения гаджета.

Уже сейчас Huawei успешно продает как базовый аппарат, так и расширенные варианты, включая премиум-модель Mate 40 RS Porsche Design. Девайс с индексом 40E увеличит не только ассортимент, но и численность покупателей, поскольку его стоимость существенно ниже устройств Pro и Pro+, а также младшей модели. В каталоге Wireless Power Consortium смартфон значится как OCE-AN00, после сертификации гаджет подготовят к выводу в продажу. Мощность зарядки Mate 40E, согласно обнародованным данным, составляет 5 Ватт. Исходя из того, что информация об аппарате заявлена и на ресурсе TENAA, можно уже сейчас судить о его оснащенности.

В первую очередь, Mate 40E отличается однокристальной системой Kirin 9000E с восемью ядрами CPU с частотой 2,86 ГГц. Эксперты отмечают, что это на 0,27 ГГц меньше, чем в Mate 40. Поэтому блогеры делают вывод о наличии Kirin 990E 5G, как и в предыдущем, 30 поколении Pro-модификации. Некоторые специалисты предполагают, что причиной этого является перепроизводство данного чипсета. Из-за санкций Соединённых Штатов в отношении китайской компании, скорее всего, руководство и приняло решение одновременно и применить уже созданные SoC, и выпустить более дешёвую версию флагмана.

Что же касается остальных характеристик Mate 40E, то его OLED-экран с диагональю 6,5 дюйма выполнен в разрешении 2376 на 1080 пикселей. Процессор дополняют от 6 до 12 гигабайт оперативной памяти с 256 – 512 гигабайтным встроенным флэш-накопителем. Блок основной камеры тройной, с объективами на 8, 16 и 50 мегапикселей. Селфи-сенсор здесь 13-мегапиксельный, долгую работу девайсу обеспечивает вместительный аккумулятор на 4,1 тысячи мАч. При этом, если верить блогерам, работает доступный смартфон линейки Mate на десятой генерации операционной системы Android. Информации о других параметрах новинки, а также времени старта ее продаж пока нет.