 

Ученые: здоровый сон возможен только при здоровом кишечнике

27.12.2020, 16:20, Разное
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Исследователи заявили, что постоянная усталость, бессонница, утренняя вялость взаимосвязаны с микросредой кишечника – кишечной микробиотой. Информация опубликована в Scientific Reports.
Недавнее исследование доказывает, что люди могут улучшить свой сон и жить полноценной жизнью. Для этого нет нужды пить снотворные лекарства, имеющие много побочных эффектов, таких как дневная сонливость и неполадки с желудочно-кишечным трактом. Масаси Янагисава, автор исследования, сообщил, что исчезновение полезных микробов из кишечника убивает в нем серотонин, который оказывает влияние на циклы сна и бодрствования. Так, меняя диету, человек, вероятно, может урегулировать проблемы со своим сном.

Существуют работы, где установили, что со здоровьем кишечных микробов и метаболизмом есть большая взаимосвязь с элементами познания и развития мозга. Сейчас эти гипотезы уточнили и развивают дальше. Кишечный метаболизм связывают с функционированием мозга через кровообращение и блуждающий нерв, создавая сеть «ось, мозг-кишечник» или «микробиота-кишечник-мозг». Ученые продемонстрировали, что комплекс вирусов, бактерий, грибов, которые обитают в кишечнике, влияют на развитие мозга, памяти, когнитивную функцию, здоровье психики и циркадную ритмичность.

Употребляемая людьми пища оказывает действие на состав, размер и суточные ритмы микробиоты кишечника. Перемены в последней влияют на кишечный метаболизм, так как микробы создают много кишечных метаболитов – это молекулы, являющиеся результатом химических реакций, которые случаются в момент переваривания пищи. Какая-то уникальная диета для этого не нужна, необходимо всего лишь употреблять традиционную здоровую еду и питье.



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