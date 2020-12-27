 

Минпросвещения сообщило о снижении стоимости обучения в МПГУ из-за удаленки

27.12.2020, 16:12, Новости дня
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Московский педагогический государственный университет и Волгоградский педагогический университет снизят для студентов стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционный формат образования с 1 января, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Этот вопрос поднимался на большой пресс-конференции с президентом. И, действительно, наши вузы пока точечно, но уже отреагировали и посмотрели, где можно за счет коммунальных платежей оптимизировать расходы. Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по «внебюджету», – цитирует «Российская газета» Кравцова.

Он пояснил, что выбрано снижение в размере 10%, потому что снижать зарплату преподавателям нельзя, однако провести определенную оптимизацию и пойти навстречу студентам вузы могут.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что решение о снижении стоимости обучения может быть принято там, где есть основания для снижения.



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