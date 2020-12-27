 

У президента Абхазии Аслана Бжании выявили коронавирус

27.12.2020, 16:12, Новости дня
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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания заболел коронавирусом, он ушел на самоизоляцию и лечится амбулаторно, сообщила его пресс-служба.

«У президента Абхазии Аслана Бжании выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. [Он] чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями, глава государства ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно», – приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что Бжания находится в своей официальной резиденции в Сухуме. Как сообщил руководитель администрация президента Алхас Квициния, он разговаривал с Бжанией по видеосвязи, «он чувствует себя довольно бодро». «Аслан Георгиевич сказал, что никаких особых симптомов у него нет. Тестирование он прошел по настоянию врачей после того, как накануне почувствовал легкое недомогание», – сказал Квициния.

Он добавил, что в администрации президента Абхазии большинство сотрудников переболели коронавирусом, всем остальным рекомендовано пройти тестирование.

За минувшие сутки в РФ выявлено 28 284 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране выявлено 3 млн 50 тыс. 240 заболевших.



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