 

Минпросвещения объявило 30 и 31 декабря нерабочими для педвузов

27.12.2020, 16:12, Новости дня
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В педагогических вузах в этом году 30 и 31 декабря будут нерабочими, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«И еще одно важное объявление в части работы педагогических вузов, поздравляя всех студентов и преподавательских состав с наступающим новым годом, я хочу заявить, что мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря», – сообщил Кравцов в интервью «Российской газете».

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году. Многие российские регионы уже объявили 31 декабря выходным. В частности, власти Москвы сделали этот день выходным для бюджетников, а также рекомендовали работодателям принять аналогичное решение.



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