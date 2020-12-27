Путин общается с Медведчуком и прекрасно знает о происходящем в Украине – Песков

27.12.2020, 16:10, Новости дня

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Президент России Владимир Путин регулярно контактирует с представителями различных украинских партий и прекрасно осведомлен о том, что происходит на Украине, рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью программе “Москва. Кремль. Путин”, которое выйдет в эфир 27 декабря в 22.00. Фрагменты высказываний Пескова цитируют “Вести”.

К Путину приезжает народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук, они общаются, поэтому глава России имеет информацию о происходящем в Украине, подчеркнул Песков.

Что касается отношений с украинскими властями по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе, Песков сказал, что “никто особо и не звонит”. Россия, Германия и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт, цитирует представителя Кремля ТАСС. Однако, по его мнению, “чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулирование”.

Он заметил, что от украинской стороны в Москву не поступают предложения о контактах.

В 2018 году Медведчук говорил, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны “по вопросам, которые попадают в интересы Украины”, несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. Политик является кумом Путина.

В 2019 году политик несколько раз летал в Москву, в том числе дважды перед выборами в Верховную Раду. 10 июля в Москве он и еще два представителя “Оппозиционной платформы – За жизнь”, Юрий Бойко и Вадим Рабинович, встречались с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 18 июля Медведчук провел встречу с Путиным, они говорили о Донбассе. В октябре он с Медведевым обсуждал вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений.

Медведчук вместе с Рабиновичем летали в Россию во время переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами.