Шмыгаль рассказал, сколько денег направили на госпомощь ФЛП и наемным работникам

27.12.2020, 16:10, Новости дня

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Пенсионный фонд Украины по состоянию на 24 декабря направил 2,8 миллиарда гривен на выплаты компенсаций ФЛП, пострадавшим из-за карантинных ограничений. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал у себя в Facebook 27 декабря.

“Пенсионный фонд на этой неделе начал выплаты 8 тыс. гривен материальной помощи от государства для ФЛП и наемных работников. По состоянию на 24 декабря было направлено 2,8 миллиарда гривен для более 354 тысяч получателей”, – сообщил глава Кабмина.

Регистрация заявок для получения единовременной выплаты для предпринимателей продлится до 31 декабря, напомнил Шмыгаль.

“Призываю предпринимателей и работников подавать заявки, чтобы все смогли получить такие выплаты”, – обратился к украинцам премьер.

С 8-го по 25 января по Украине введут “карантин зимних каникул” – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года. В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам-предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал текущего года составляла менее 30 тыс. грн. Чтобы получить эту помощь, наемный работник не может работать по совместительству или быть ФЛП. Заявки от физлиц принимаются до 31 декабря, от работодателей – до 21 декабря. Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19. По подсчетам властей, помощь смогут получить 1,2 млн человек, а общий объем программы составит почти 10 млрд грн. Заявки на получение госпомощи через портал “Дія” принимают с 14 декабря до конца месяца.