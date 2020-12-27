 

В России начались испытания одноцветного светофора

27.12.2020, 15:51, Разное
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Кафедрой автомобильного транспорта МАДИ совместно со специалистами научно-исследовательского института НАМИ был разработан проект одноцветного светофора, который на днях поступил на государственные испытания на некоторые улицы полигонно-экспериментальных городов: Воронежа, Омска и Санкт-Петербурга. Список улиц, участвующих в эксперименте опубликован на сайте ГИБДД.

В отличие от традиционного трёхцветного, новый светофор имеет всего один цвет. В отдельных регионах проезд будет разрешён на зелёный, жёлтый или красный свет, который сигнализирует о возможности проехать, когда тот горит, а его отсутствие означает запрет на движение. Для удобства автомобилистов зелёный будет давать добро на проезд в европейской части России, красный – в Уральском и Сибирском федеральных округах, а жёлтый для жителей Дальневосточного федерального округа. В тоже время проезд будет полностью запрещён при неработающем светофоре, состояние которого должен определить сам водитель транспортного средства.

«Три цвета — это излишки, тем более водителям-дальтоникам очень тяжело различать зеленый и красный, в темноте — так особенно. Другое дело, когда есть всего один свет, с ним все гораздо проще: горит — езжай, не горит — не езжай, ну а если моргает, значит пора приостановиться и задуматься. Гениально! Там можно и на лампочках сэкономить до полумиллиарда», – рассказал руководитель проекта Геннадий Альхорин. 

В первый день испытаний новых светофоров в действии водители Воронежа и Омска хорошо отозвались о новинке: «Да, очень тяжело привыкнуть после «трёхцветника», но это дело привычки. По крайней мере, когда бухой едешь, не так голова кружится от переключения цветов и не тянет блевать под руль, как это бывает с калейдоскопом», – рассказал один из водителей Алексей Парфёнов.

Следующие испытания должны пройти в Краснодаре и Санкт-Петербурге, после которых одноцветный светофор, может появиться на улицах всех российских городов. Также реформа затронет и светофоры для пешеходов. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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