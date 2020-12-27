Песков заявил о пассивности Киева по ситуации в Донбассе

27.12.2020, 15:20, Новости дня

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Пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооруженным глазом, и в Париже, и в Берлине это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что речь идет о внутриукраинском конфликте – ни Россия, на Франция, ни Германия не являются участником или стороной в этом конфликте, передает РИА «Новости».

«И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулировать. Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации», – сообщил Песков.

По его словам, процесс выполнения парижских соглашений и Минска-2 не то, что забуксовал, за их исполнение на Украине даже никто не брался.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В то же время Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса и добавил, что урегулирование конфликта в значительной степени зависит от Киева.

В тот же день полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов подвел итоги работы 2020 года, напомнив об «обещаниях президента Украины Владимира Зеленского выполнить нормандские обязательства».