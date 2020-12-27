 

Собянин поздравил спасателей с профессиональным праздником

27.12.2020, 15:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником, поблагодарив работников сферы за храбрость, самоотверженный труд и спасенные жизни.

«Поздравляю с профессиональным праздником всех столичных спасателей! Среди них пожарные, спасатели, кинологи, сотрудники Московского авиацентра и столичного управления МЧС России», – написал он на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также мэр от имени москвичей поблагодарил работников сферы за храбрость, самоотверженный труд и спасенные жизни.

Ранее президент РФ Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС в борьбе с коронавирусом, а также поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Названа причина смерти ученого в Санкт-Петербурге

28.06 / PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту

18.08 / 12-летнему украинцу отказали в нацотборе на “Детское Евровидение” из-за выступления в российском конкурсе

06.12 / По результатам экзит-поллов в Кривом Роге победили оба кандидата

14.07 / Светлана Прокопьева удостоена премии за свободу прессы

04.11 / Решетилова: Отсутствие Гандзюк нельзя заполнить, как бы мы ни пытались. Катю у нас забрали. И чем дальше, тем больше это чувствуется

05.12 / Вертолет «Ансат» успешно прошел испытания в Мексике

08.07 / Россия и Китай наложили вето на продление трансграничной помощи в Сирии

03.07 / В Кремле назвали «местами сложной» ситуацию с оставшимися в РФ из-за COVID-19 гражданами СНГ

13.08 / СК Белоруссии рассказал о координаторах беспорядков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска