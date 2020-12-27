Мнение: Когда вы уже нажретесь, долбогномики?

27.12.2020, 14:50, Разное

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Заметил себе одну интересную деталь. Каждый раз, когда я пишу об успехах России – ко мне в комментарии набегают товарищи из одной аграрной сверхдержавы и наши представители креативных кругов с криками: "Народ нищает, жрать неча!". И вот же в чем фишка.

Если слушать этих мудаков, в стране год за годом жить – все хуже и хуже. И по их же дебильной логике, получается, что лучше они жили – лишь при Ельцине и в СССР.

Вопрос мудакам на заметку: когда вы клоуны уже нажретесь? У вас у многих уже задница в кресло не влезает – а вы все страдаете.

И напоминаю, впереди неделя праздников. Вы хоть из дома-то потом сможете выйти? Это при том, что у нас итак 2020 дал всем и просраться, и набрать вес…

Счастья вам.