 

Подаренную Лаврову украинскую икону могли вывезти с Донбасса через Россию

27.12.2020, 14:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская икона, которую подарил главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, попала в страну через Россию и Сербию. Об этом рассказал бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Сербии Драган Савич в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии Небойшу Вукановичу. Перевод их разговора опубликовал “Балканский обозреватель”.

По словам Вукановича, Додик получил эту икону от председателя Ассоциации ветеранов Армии Сербии Душко Вукотича в мае 2018 года. Сам же Вукотич привез икону с Донбасса через Россию и Сербию.

Согласно обнародованной информации, Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году для участия в заседании объединения “Наследники Победы”. Во время этого визита представители “ЛНР” и “ДНР” якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем привез Додику.

Сам Вукотич в комментарии Dnevni avaz информацию о том, что именно он вывез с Донбасса украинскую икону, не подтвердил, но и не опроверг, заявив лишь, что ее происхождением занимается Интерпол. 

Лавров находился с официальным визитом в Боснии и Герцеговине 14–15 декабря. Позже стало известно, что Додик подарил российскому министру позолоченную икону возрастом около 300 лет. СМИ писали, что икона, предположительно, попала в Боснию из Луганска, который с 2014 года оккупирован пророссийскими боевиками.

По данным Министерства культуры Украины, печать на иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины. Украинское посольство направило ноту боснийскому правительству с требованием выяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

24 декабря МИД России заявил, что вернул икону в посольство Боснии и Герцеговины для выяснения ее происхождения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / В СК рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Мытищах

25.07 / Спецслужбы США сообщили о зарубежных попытках перехвата переписки участников избирательных кампаний

29.09 / У председателя Думы Владивостока выявили коронавирус

25.08 / В общежитии учебного центра “Десна” произошел взрыв. Есть погибший и раненые

14.09 / Объявлена дата премьеры модернизированного Baojun 530

26.11 / “Средств на марки нет”. Украинские суды прекращают отправку повесток, уведомлений и другой корреспонденции

22.12 / В Минздраве спрогнозировали, какую вакцину от COVID-19 получит Украина

23.10 / США ввели санкции против СМИ Ирана

13.08 / Названо число остающихся в статусе задержанных журналистов в Белоруссии

10.07 / Стало известно о пытках убитого в Башкирии 100-летнего ветерана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска