В Евросоюзе официально началась массовая вакцинация от коронавируса

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27.12.2020, 14:26, Новости дня
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В странах Европейского союза 27 декабря официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Об этом сообщает “Немецкая волна”.

Сообщения о начале кампании по вакцинации поступили, в числе прочего, из Италии, Чехии и с Кипра. В Праге чешскому премьер-министру Андрею Бабишу прививку сделали в присутствии тележурналистов.

Из 450 млн жителей ЕС прививку пока смогут получить лишь взрослые в порядке приоритетности, зависящей от группы риска. На первом этапе будут вакцинировать людей в возрасте от 80 лет и тех, кто испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Постепенно возрастная планка будет снижаться – и в итоге вакцину смогут получить все желающие.

Вакцинировать людей будут препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину недавно одобрил регулятор ЕС.

Вместе с тем, некоторые европейские страны начали вакцинацию на день раньше, сообщает Associated Press. В частности, в Германии, Венгрии и Словакии вакцинация стартовала 26 декабря.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС получил достаточное количество доз препарата для всего населения Евросоюза, а также для жителей стран Европейской экономической зоны – Норвегии, Исландии – 450 млн. 

Как отмечает AP, в странах Европы зарегистрировано около 16 млн случаев COVID-19, 336 тыс. человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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