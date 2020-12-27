 

Собянин: москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут записаться на прививку от COVID-19

27.12.2020, 13:46, Разное
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С 28 декабря столичные власти открывают запись на вакцинацию для жителей Москвы старше 60 лет. Прививки вакциной “Спутник V” от ковида для пожилых людей одобрило Министерство здравоохранения России.

“Это здорово”, – оценил решение профессионалов мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник напомнил, что именно пожилые люди входят в самую большую группу риска – они наиболее тяжело переносят болезнь. Вакцина от COVID-19 позволит избавиться от этого риска.

В условиях эпидемии коронавируса вакцинация представляет из себя главную защиту от болезни. Эффективность препарата “Спутник V” оценивается в 95%. При этом российская вакцина полностью защищает привившегося человека от тяжелых случаев COVID-19 и опасных осложнений.

“По себе скажу – это реально работает”, – подчеркнул Сергей Собянин.

Пункты вакцинации были открыты в городе еще в начале декабря. Их число достигло семи десятков. Для того, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше людей, работать они будут в том числе и в новогодние праздники.

Число людей, которым предоставляется бесплатная вакцина от коронавируса в Москве, увеличивается с каждым днем. Речь идет не только о расширении возрастного диапазона.

В число сфер, занятие в которых позволяет человеку претендовать на прививку от ковида, регулярно дополняется. Так, с 28 декабря к общему списку добавляется сразу несколько новых групп:

  • работники сферы ЖКХ,
  • работники предприятий общественого питания,
  • занятые в индустрии спорта,
  • волонтеры и сотрудники НКО,
  • сотрудники религиозных организаций,
  • сотрудники органов правопорядка.

После того, как в Минздраве установили, что вакцина “Спутник V” также безопасна и эффективна для пожилых людей, как и для остальных, стало возможным открыть запись на прием и для горожан в возрасте старше 60 лет.

Получить информацию о том, как можно записаться на вакцинацию, можно на сайте проекта вакцинации. Там же содержится подробный перечень категорий граждан, которые могут претендовать на получение вакцины. Любой желающий сможет ознакомиться с подробной инструкцией по записи на прием и узнать все интересующие его подробности про сам препарат, процедуру вакцинации и получить ответы на другие вопросы.



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