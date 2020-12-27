Эксперты выяснили, как чай влияет на долголетие

27.12.2020, 13:44, Разное

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Эксперты выяснили, как зеленый чай влияет на долголетие. Они также дали советы по выбору этого горячего и ароматного напитка.

В мире существует пять категорий чая, производство всех их осуществляется на базе растения Camellia Sinensis. Оно выращивается на протяжении пяти тысяч лет. Антивозрастным действием обладает зеленый чай, поскольку в нем содержится большое число полифенолов, флавоноидов и катехинов. Эти вещества способны продлить молодость организма, предотвратить ряд нейродегенеративных заболеваний.

Белый чай производится в основном в Японии, Индии, Китае и Шри-Ланке из бутонов. Он обладает более легким вкусом, поскольку является слабо ферментированным. В напитке присутствуют антиоксидантные свойства.

Чай пуэр настаивается до полного «созревания». Его рекомендуется употреблять во время еды, например, он прекрасно сочетается с мясом. В напитке очень мало бодрящего кофеина. Пуэр способен снизить показатель «прямого» холестерина в организме.

Самым популярным в мире считается зеленый чай. Его отличие заключается в ферментации, а за счет этого снижается уровень антиоксидантов. В напитке есть флавоноиды, полифенолы и катехины, но в небольших количествах. Считается, что он снижает риск возникновения сердечных болезней.

Улун является полуферментированным чаем. В Китае он считается «особым» напитком, поскольку обладает тонким цветочным вкусом. Пока отсутствует информация, как этот чай влияет на организм.