Рак, диабет и ожирение могут распространяться между людьми по микробиому

27.12.2020, 13:44, Разное

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Рак, лишний вес, болезни сердца и сахарный диабет способны распространяться между людьми посредством микробиома. Такого мнения придерживаются специалисты из Канады.

Микробиом представляет собой полную совокупность всех бактерий, вирусов, грибков. У каждого человека есть свой состав микроорганизмов. Как считают ученые, микробиом может выступать переносчиком ряда заболеваний. В то же время пока неизвестен точный путь передачи патологий.

О трех главных гипотезах, связанных с этой темой, пояснил профессор Бретт Финли. Первая предполагает, что микробиом абсолютно здорового человека отличается от микрофлоры заболевшего, который имеет лишний вес, проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, выработкой инсулина.

Вторая гипотеза заключается в том, что при пересадке микробиома больного человека в здоровый организм, есть риск развития аналогичных патологий. Считается, что микрофлора близких людей имеет свои отличия.

В дальнейшем авторы научной работы намерены продолжать исследования в данной области. Они хотят узнать, как именно передаются болезни посредством микробиома.