 

Рак, диабет и ожирение могут распространяться между людьми по микробиому

27.12.2020, 13:44, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Рак, лишний вес, болезни сердца и сахарный диабет способны распространяться между людьми посредством микробиома. Такого мнения придерживаются специалисты из Канады.
Микробиом представляет собой полную совокупность всех бактерий, вирусов, грибков. У каждого человека есть свой состав микроорганизмов. Как считают ученые, микробиом может выступать переносчиком ряда заболеваний. В то же время пока неизвестен точный путь передачи патологий.

О трех главных гипотезах, связанных с этой темой, пояснил профессор Бретт Финли. Первая предполагает, что микробиом абсолютно здорового человека отличается от микрофлоры заболевшего, который имеет лишний вес, проблемы с работой сердечно-сосудистой системы, выработкой инсулина.

Вторая гипотеза заключается в том, что при пересадке микробиома больного человека в здоровый организм, есть риск развития аналогичных патологий. Считается, что микрофлора близких людей имеет свои отличия.

В дальнейшем авторы научной работы намерены продолжать исследования в данной области. Они хотят узнать, как именно передаются болезни посредством микробиома.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Ученые рассказали, почему пить кофе до завтрака опасно

25.10 / Базовая версия Huawei Mate 40 оказалась без беспроводной зарядки

10.08 / Мнение: Чем картины старых мастеров с неграми раздражают политкорректных зрителей

20.08 / Мнение: Почему отравили Навального

15.08 / Шум на шиханах

05.08 / Частный джет и компания дорги: Елизавета II и принц Филипп прилетели в Балморал

11.08 / Врачи спасли зрение россиянина с куском железа в глазу

21.08 / Мнение: 80 лет назад в Мексике…

09.08 / Учёные назвали первые симптомы деменции

11.08 / Доверенное лицо: кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую вывезли из страны власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска