 

Ученые объяснили высокую уязвимость детей для «британского» штамма COVID

27.12.2020, 13:36, Новости дня
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Штамма коронавируса-19, мутировавший в Великобритании, более опасен для детей, чем уже известные типы инфекции, рассказала профессор Имперского колледжа Лондона Венди Барклай.

Предыдущему типу COVID-19 было сложнее связываться с рецептором ACE2 и проникать в клетки. Взрослые имеют больше этого рецептора в носу и горле, потому были чаще подвержены инфицированию, чем дети. «Британский» же штамм научился связываться с ACE2, и теперь дети восприимчивы к нему так же, как и взрослые, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

По мнению профессора, этой особенностью нового штамма можно объяснить его быстрое распространение.

Ранее врач Сергей Нурисламов рассказал, что «британский» штамм распространяется гораздо быстрее, чем уже известные штаммы SARS-Cov-2, при этом течение болезни проходит стремительнее.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.

В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».



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