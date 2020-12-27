 

Клубу в Москве пригрозили миллионным штрафом за закрытую вечеринку

27.12.2020, 13:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На московский клуб-ресторан Balagan могту наложить штраф до 1 млн. рублей за закрытую вечеринку с нарушениями мер профилактики коронавируса, сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.

«В данном заведении была выявлена работа после 23.00 и даже после полуночи. Также в заведении нарушался масочно-перчаточный режим и социальная дистанция. Администрация организации будет вызвана в инспекцию для составления административного протокола», – передает слова инспектора РИА «Новости».

За нарушения клубу грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, отметил Михайлов. В случае выявления коронавируса у участников вечеринки штраф вырастет до миллиона, добавил он.

В ноябре в Санкт-Петербурге пользователи соцсетей пожаловались на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко), где, как сообщалось, нарушались ограничения, введенные из-за коронавируса. Комитет по культуре Санкт-Петербурга сообщал, что состоится проверка. Глава города Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Сам Баста заявил, что все меры предосторожности на концерте были соблюдены. Суд оштрафовал Ледовый дворец на 480 тыс. рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Рахманин, который был наблюдателем от ОБСЕ на выборах в США, заявил, что массовых нарушений там быть не могло

05.09 / Политика: «Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

15.10 / Польша приняла вызов энергетической войны, брошенный Москвой

10.08 / США обеспокоены готовящимся в России указом о «Голосе Америки» и Радио Свобода

06.08 / Российский футболист Айдов получил пожизненную дисквалификацию

27.09 / Макрон призвал Лукашенко добровольно покинуть президентский пост

26.08 / В Кривом Роге задержали футбольный матч из-за Зеленского

30.08 / НАСА предупредило о приближении к Земле астероида размером с высотку

11.11 / В МОН рассказали, сколько российских студентов приехали учиться в Украину в этом году

08.07 / CNN – Китай будет «счастлив» пойти на переговоры, если США сократят свои арсеналы до китайских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска