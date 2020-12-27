В Керчи треснула копия Крымского моста – СМИ

27.12.2020, 13:34, Новости дня

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В Комсомольском парке Керчи треснула копия Керченского моста, сообщило издание “Крым.Реалии” 27 декабря.

Несмотря на это, мост не закрыли, по нему еще могут ходить люди. Первые трещины появились на сооружении в начале осени этого года. Так называемый глава администрации Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтом займется фирма ООО “Стройгарант”, которая монтировала этот объект, пишет издание.

Сейчас под копией моста видны следы штукатурных работ, а на самой конструкции имеются разрывы и продольные трещины.

Россия начала строить мост через Керченский пролив после аннексии украинского Крыма. Его открыли в мае 2018 года. 30 июня 2020 года Россия пустила через Крымский мост грузовые поезда. Копию этого моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны установили в керченском парке осенью 2019 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. Расширение санкций за строительство Крымского моста послы ЕС одобрили 28 сентября. Совет Европейского союза дополнил санкционный список 1 октября.