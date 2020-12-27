 

Беженец из КНДР попросил вернуть его на родину после посещения концерта K-pop-группы

27.12.2020, 13:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Северокорейский беженец по имени Ким Ун Чхоль, пересёкший границу Южной Кореи в ноябре текущего года, попросил вернуть его в КНДР после посещения концерта K-pop-группы “EXO” в рамках программы адаптации.

– На родине мне говорили, что Южная Корея представляет из себя руины, где американские капиталисты держат наш народ в рабстве. Пусть здесь и не было руин, но то, что я увидел, было гораздо страшнее. Дюжина полуголых мальчиков танцует на потеху толпе, их лица белее снега — след от сдачи крови на нужды армии НАТО, их песни бессмысленны: красивые корейские слова перемешаны с англосаксонской грязью, их волосы вымазаны в ядовитые цвета, чтобы приучать народ есть американскую отраву. Мне было страшно видеть то, как юное поколение радовалось этому чудовищному зрелищу, — заявил беженец в кратком интервью местному СМИ.

– Прошу вернуть меня обратно в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Я готов понести любое наказание на Родине, лишь бы вновь услышать наш войсковой хор, — добавил Ун Чхоль, адресовав своё обращение главе посольства КНДР в Сеуле.

Посол КНДР в Республике Корея пока никак не прокомментировал данную ситуацию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Ученые: Лекарства от коронавируса кошек оказались эффективными против SARS-CoV-2

31.08 / На платных трассах ограничат скорость до 60 км/ч

02.12 / Мнение: Навальный не призывал насильно свергать власть…

13.07 / Страны-участницы ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти

22.07 / Ученые назвали четыре простых способа улучшения памяти

05.10 / Экономика: Из Великобритании бегут и деньги, и финансисты

14.07 / Ученые подтвердили возможность внутриутробного заражения коронавирусом

29.06 / Мнение: Письмо: “Шкондыбает в разные стороны”

17.08 / Офтальмолог объяснил разное восприятие цвета мужчинами и женщинами

05.11 / Загадочное человекоподобное существо из Аризоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска