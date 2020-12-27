Беженец из КНДР попросил вернуть его на родину после посещения концерта K-pop-группы

27.12.2020, 13:31, Разное

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Северокорейский беженец по имени Ким Ун Чхоль, пересёкший границу Южной Кореи в ноябре текущего года, попросил вернуть его в КНДР после посещения концерта K-pop-группы “EXO” в рамках программы адаптации.

– На родине мне говорили, что Южная Корея представляет из себя руины, где американские капиталисты держат наш народ в рабстве. Пусть здесь и не было руин, но то, что я увидел, было гораздо страшнее. Дюжина полуголых мальчиков танцует на потеху толпе, их лица белее снега — след от сдачи крови на нужды армии НАТО, их песни бессмысленны: красивые корейские слова перемешаны с англосаксонской грязью, их волосы вымазаны в ядовитые цвета, чтобы приучать народ есть американскую отраву. Мне было страшно видеть то, как юное поколение радовалось этому чудовищному зрелищу, — заявил беженец в кратком интервью местному СМИ.

– Прошу вернуть меня обратно в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Я готов понести любое наказание на Родине, лишь бы вновь услышать наш войсковой хор, — добавил Ун Чхоль, адресовав своё обращение главе посольства КНДР в Сеуле.

Посол КНДР в Республике Корея пока никак не прокомментировал данную ситуацию.