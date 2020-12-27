 

Лолита Милявская: «Не мечтала иметь много детей из-за карьеры»

27.12.2020, 12:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время интервью с Тиной Канделаки в рамках проекта «Специальный гость» Лолита Милявская призналась, что не обзавелась большой семьей из-за карьеры. Однако певица никогда не мечтала о том, чтобы иметь много детей.
57-летняя артистка сейчас осознает, что ее работа сказалась на личной жизни. Из-за постоянных гастролей и концертов ей не удалось построить крепкие отношения с несколькими мужьями. Лолита Милявская заявила, что она – «не чайлдфри», но в свои года хочет уже жить для себя. По мнению исполнительницы, если ее коллеги хотят иметь много детей, они должны осознавать, что им нужно уделять достаточно времени. Зачастую, работа в шоу-бизнесе такого не предполагает.

У певицы есть единственная наследница – 21—летняя Ева, которая проживает за границей. Проблемы со здоровьем начались у девочки еще при рождении, так как она появилась на свет с весом 1,2 килограмма. Звездной матери пришлось пойти на многое, чтобы поставить ребенка на ноги. Лолита Милявская уверена, что в «вербальном смысле» дочь получает все, чего она сама была лишена. Артистка осознает, Ева – не модель и не первая красавица. Однако она попросила свою мать быть более снисходительной к внучке и постоянно говорить ей, какая она красивая и умная. После откровений певицы родительница и к ней начала относиться бережнее.

В начале 2000-х Лолита Милявская могла вновь познать радость материнства. В тот момент она была супругой предпринимателя Александра Зарубина. Семья строила планы на счастливую жизнь, а когда муж узнал о беременности певицы, то сразу приобрел элитное просторное жилье в центре столицы. Вскоре у артистки случился выкидыш, а возлюбленный не смог этого пережить, в результате чего пара развелась.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / “Лидеры России” пройдут обучение в театре “Геликон-опера”

14.10 / Анна Михалкова открыла для себя простой способ выглядеть привлекательнее

08.10 / В России стартовали продажи игрового монстра Asus ROG Phone 3: 144 Гц, 16 ГБ и 6000 мА•ч.

11.07 / Операция «Ликвидация»

17.11 / Трихолог объяснил взаимосвязь COVID-19 и облысения

07.12 / В Сети появились очень качественные изображения и подробности о Samsung Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra

18.10 / Эксперт дал рекомендации жителям РФ по выбору качественной красной икры

09.11 / В Екатеринбурге появился район Академический

23.10 / Премиальный Huawei Mate 40 RS Porsche Design предстал на качественных фото

01.11 / Главного редактора Charlie Hebdo уволили за карикатуру на Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска