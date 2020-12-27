Лолита Милявская: «Не мечтала иметь много детей из-за карьеры»

27.12.2020, 12:52, Разное

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Во время интервью с Тиной Канделаки в рамках проекта «Специальный гость» Лолита Милявская призналась, что не обзавелась большой семьей из-за карьеры. Однако певица никогда не мечтала о том, чтобы иметь много детей.

57-летняя артистка сейчас осознает, что ее работа сказалась на личной жизни. Из-за постоянных гастролей и концертов ей не удалось построить крепкие отношения с несколькими мужьями. Лолита Милявская заявила, что она – «не чайлдфри», но в свои года хочет уже жить для себя. По мнению исполнительницы, если ее коллеги хотят иметь много детей, они должны осознавать, что им нужно уделять достаточно времени. Зачастую, работа в шоу-бизнесе такого не предполагает.

У певицы есть единственная наследница – 21—летняя Ева, которая проживает за границей. Проблемы со здоровьем начались у девочки еще при рождении, так как она появилась на свет с весом 1,2 килограмма. Звездной матери пришлось пойти на многое, чтобы поставить ребенка на ноги. Лолита Милявская уверена, что в «вербальном смысле» дочь получает все, чего она сама была лишена. Артистка осознает, Ева – не модель и не первая красавица. Однако она попросила свою мать быть более снисходительной к внучке и постоянно говорить ей, какая она красивая и умная. После откровений певицы родительница и к ней начала относиться бережнее.

В начале 2000-х Лолита Милявская могла вновь познать радость материнства. В тот момент она была супругой предпринимателя Александра Зарубина. Семья строила планы на счастливую жизнь, а когда муж узнал о беременности певицы, то сразу приобрел элитное просторное жилье в центре столицы. Вскоре у артистки случился выкидыш, а возлюбленный не смог этого пережить, в результате чего пара развелась.