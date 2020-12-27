 

Расшифрованы предсказания Нострадамуса на 2021 год

27.12.2020, 12:52, Разное
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Ученые расшифровали предсказания астролога Нострадамуса на 2021 год. Его мнению многие доверяют, поскольку еще в XVI веке он предсказал убийство 35-го президента США Джона Кеннеди и начало Второй мировой войны.
Предсказатель заявлял, что в 2021 году один из российских ученых создаст биологическое оружие, посредством которого можно будет превратить людей в зомби. Он не исключил, что все это в итоге приведет к вымирания человечества.

Как считает Нострадамус, в следующем году Землю накроет так называемый «Библейский голод». Он спровоцирует массовые землетрясения и распространение различных вирусов.

За счет развития технологий у армий мира появится возможность использовать ИИ. В военных противостояниях станут принимать участие чипированные солдаты.

Не исключены угрозы из космоса. На планету может упасть комета, которая выступит причиной различных природных аномалий.



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