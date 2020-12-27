Названы шесть опасных для жизни автомобильных аксессуаров

27.12.2020, 12:52, Разное

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Эксперты назвали автомобильные аксессуары, которые могут быть опасными для жизни. С другой стороны, они превращают любую машину в уникальную модель, отвечающую требованиям клиента.

Центр тяжести автомобиля смещается из-за использования лифт-комплекта, а это значит, что транспортное средство теряет устойчивость. Как считают специалисты, чем выше кузов, тем больше риск опрокидывания машины при движении. Кроме того, в случае столкновения «лоб-в-лоб» может пробиться переднее стекло иного автомобиля.

В ходе проведения исследования исследователи обнаружили, что риск ДТП повышается, если используются противотуманные фары всех цветов, кроме белого. Этот факт отвлекает водителей на дороге.

Экраны ТВ в транспортных средствах предназначены только для находящихся в них пассажиров. Если прибор встроен в приборную панель, то он отвлекает водителя, поэтому последний теряет бдительность на дороге.

Для удобства передвижения по неизвестной местности созданы навигаторы. В то же время статистка показывает, что процент водителей, отвлекающихся во время езды, выше среди обладателей таких девайсов.

По словам экспертов, за рулем опасно пить, особенно кофе. Внезапно пролившийся напиток способен полностью лишить автомобилиста контроля над текущей ситуацией. В связи с этим специальные подставки вошли в список опасных аксессуаров.

В перечень также попали музыкальные клаксоны. Они выступают отвлекающим фактором для человека, пребывающего за рулем.