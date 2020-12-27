 

Гинцбург анонсировал разработку аналога «лекарства Трампа»

27.12.2020, 12:44, Новости дня
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Центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил грант на разработку вакцины от коронавируса на основе моноклональных антител. Аналогичным препаратом лечился действующий президент США Дональд Трамп, когда инфицировался COVID-19.

«Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты, и <…> одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается [разработкой препарата]. Это моноклональные антитела – фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде», – передает ТАСС слова директора центра Александра Гинцбурга.

По его словам, положительные результаты разработки вакцины ожидаются к концу следующего года, но, вероятно, что о них объявят еще раньше. Также Гинцбург сообщил, что центр разрабатывает комплексную вакцину от коронавируса и гриппа. «Это универсальная технология, которая должна позволять создавать сразу вакцинные препараты к различным штаммам одного и того же возбудителя <…> или уже к даже различным вирусам», – сказал он.

Кроме того, центр планирует через год выпустить препараты, защищающие от внутрибольничных инфекций, которые являются основной причиной смерти больных коронавирусом в стационарах, подключенных к аппаратам ИВЛ, добавил Гинцбург.

Напомним, в начале октября Трамп сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Ему сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса.



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