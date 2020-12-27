 

Собянин: Москвичи старше 60 лет смогут записаться на прививку от COVID-19 с 28 декабря

27.12.2020, 12:44, Новости дня
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С 28 декабря в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавируса граждан старше 60 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пожилые люди – самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу – это реально работает», – написал в своем блоге мэр.

В субботу Министерство здравоохранения РФ одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания лиц старше 60 лет. Ранее глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал вакцинацию этой категории граждан.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.



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