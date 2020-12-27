Бельгийский Санта Клаус принес в дом престарелых COVID-19 – СМИ

27.12.2020, 12:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После визита мужчины в костюме Санта Клауса в доме престарелых бельгийского города Мол его 18 постояльцев умерли от COVID-19, пишет британская газета The Sun 26 декабря.

Санта Клаус не подозревал о своей болезни. В доме престарелых заразились 121 постоялец дома и 36 работников. Из них 18 впоследствии скончались. Персонал дома престарелых надеялся, что Санта поднимет настроение жителей дома. Перед визитом он не чувствовал себя плохо, сообщила газета.

Во время мероприятия не все придерживались карантинных ограничений. Многие работники и пациенты были без масок, а актеры нарушали социальную дистанцию.

Тот факт, что жители заразились именно от “Санта-Клауса”, официально не подтвержден. Лабораторные тесты все еще пытаются выяснить, откуда именно взялась инфекция.

Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст из Университета Левена выразил сомнение тому факту, что Санта мог заразить столько людей. По его мнению, более вероятная причина заключается в плохой вентиляции дома. Но сам визит Санта КУлауса он зазвал “глупой идеей”.

В город Мол с населением 35 тыс. человек вызвали команду врачей для борьбы со вспышкой коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 декабря, в Бельгии зарегистрировано более 638 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерло в стране от этой болезни 19,1 тыс. человек. Данных о количестве выздоровевших институт не предоставил.