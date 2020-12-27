Понуждение к переезду

27.12.2020, 12:40, Разное

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Петербургский музей городской скульптуры передает помещения РПЦ. Взамен предлагают затопленный подвал и убогий угол в Сосновой Поляне.

По случаю 800-летия Александра Невского РПЦ запросила в октябре шесть зданий, занимаемых единственным на всю страну Музеем городской скульптуры. В том числе Благовещенской церкви — с усыпальницей в первом этаже и выставочным пространством во втором. Пока только в отношении помещений этого объекта (около 400 кв. м) и поступила официальная заявка в смольнинский комитет имущественных отношений. Сделано это было лишь после того, как 7 декабря, напомнив о еще не переданных церкви зданиях Александро-Невской лавры, президент Путин произнес свое «надо бы вернуть».

Однако, получив заявку епархии, в городском комитете по имущественным отношениям (КИО) заявили, что помещения первого этажа (усыпальницы) не будут переданы церкви. «Надгробные памятники не являются предметами внутреннего убранства культовых зданий и не предназначены для богослужебных целей, — пояснили в комитете. — Места погребения по закону могут быть только государственными или муниципальными».

В то же время в ведомстве сочли необходимым удовлетворить запрос в отношении помещений второго этажа — отметив при этом, что по закону процесс передачи недвижимости религиозной организации может занимать до шести лет.

Первый предложенный музею вариант — подвал на Миргородской ул.,14. Фото предоставлено сотрудниками музея

Сейчас на втором этаже развернута экспозиция «Знаки памяти» (мемориальная пластика эпохи классицизма — дворянские гербы, рельефы и статуи), удостоенная премии городского правительства «За выдающийся вклад в развитие духовной культуры Санкт-Петербурга».

Теперь в Смольном спешно ищут, куда бы этот вклад задвинуть. Первая альтернативная площадка шокировала музейщиков — 179 кв. м в залитом водой подвале на Миргородской улице, 14. Такое предложение было оценено как «верх цинизма чиновников» — по отношению к музею, предметам отечественной истории и культуры. В переданном СМИ письме (есть в распоряжении редакции) за подписями главного хранителя, заместителей директора и руководителей отделов разъяснялось: мраморные барельефы и скульптура, бронзовые вызолоченные гербы из собрания редких произведений мемориального искусства требуют постоянного профессионального ухода и особых условий хранения, поддержания особого температурного и влажностного режима. Специалистов не обнадежили прозвучавшие комментарии чиновников о том, что это-де только один из вариантов.

«Следующий, очевидно, будет без крыши и стен», — скептически предположили авторы обращения.

До такого треша хоть и не дошло, но следующие предложения оказались не многим лучше первого: например, 172 кв. м в Сосновой Поляне, в одном из корпусов дома 22 на ул. Пограничника Гарькавого.

На минувшей неделе первый зампредседателя комитета по культуре Борис Пиотровский заявил в эфире «Эха», что одно из предложенных помещений — 224 кв. м в переулке Джамбула, 19, — «все-таки устраивает» директора музея Владимира Тимофеева. Хотя господин Тимофеев несколько иначе оценивает такой сценарий: по его словам, руководству музея пришлось согласиться, поскольку ничего другого не остается. То есть вынуждены были выбрать из всего плохого не самое худшее.

Помещения на Джамбула — это низкий 1-й этаж, по сути — полуподвал, где до недавнего времени частная компания проводила квесты, заманивая публику всякими ужастиками. Чтобы приспособить это мрачное пространство для содержания ценных экспонатов, потребуется немало времени и средств. Официально ни сроки, ни размеры и порядок финансирования не определены. Но, как говорят в музее, предположительно к марту экспозиции «Знаки памяти» предстоит покинуть исторические стены Благовещенской усыпальницы.

Дом №19 в переулке Джамбула. Нижний полуподвальный этаж предложен Музею городской скульптуры. Фото из соцсетей

Руководство культурной столицы торопится сделать дело ко дню рождения благоверного князя — масштабные торжества в лавре намечены на июнь 2021 г.

Против передачи РПЦ помещений Музея городской скульптуры выступили четыре из шести фракций городского парламента: «Яблоко», «Партия Роста», КПРФ и «Справедливая Россия». Депутат Максим Резник предложил совету фракций провести посвященное этой проблеме специальное заседание комиссии ЗакСа по образованию, культуре и науке. По словам Резника, председатель парламента Вячеслав Макаров «мягко, говоря, не очень поддержал идею, сославшись на мнение президента Владимира Путина». Результат оказался предсказуем: профильная парламентская комиссия отказалась обсуждать вопрос, поставленный Максимом Резником и поддержанный еще лишь одним членом комиссии — Алексеем Ковалевым.

Хотя, по мнению депутата-яблочника Бориса Вишневского, парламент должен обсуждать такие общественно значимые проблемы, а не отдавать их решение на откуп Смольному. Кроме того, как подчеркивает Вишневский,

«Смольный не обязан передавать РПЦ все, что она попросит, это миф; по закону он имеет право и отказать в передаче имущества».

Тем временем исполнительная власть культурной столицы подготовила проект постановления о передаче РПЦ помещений в двух жилых домах по наб. Обводного канала, 16 и 20. Соответствующую заявку петербургская епархия подала еще в апреле, но до сих пор она не была удовлетворена. Из 20 квартир в этих двухэтажных домах только 7 принадлежат городу, остальные в частной собственности.

Теперь, надо полагать, в Смольном сочли за благо оформить такой «утешительный приз» епархии в качестве извинительного бонуса за не отданную музейную часть Благовещенской усыпальницы.

Чтобы передать РПЦ находящиеся в собственности Петербурга квартиры, проживающих там по социальному найму 18 человек надлежит обеспечить жильем за счет городской казны. Согласно рабочему плану, их выселение из исторических зданий должно завершиться к июню 2022 г. После чего высвобожденные квартиры в течение месяца будут переданы епархии. Церковь, как сказано в поданной митрополитом Варсонофием заявке, намерена употребить их «для использования в соответствии с целями деятельности епархии, определенными уставом». Поскольку почти все передаваемые помещения находятся в первом этаже, не составит особого труда перевести их в нежилой фонд и задействовать под самые разнообразные «уставные» задачи.

В настоящее время в Александро-Невской лавре действуют, к примеру, три гостиницы (в общей сложности — на 127 мест, «проживание детей до 7 лет не благословляется»).

Татьяна Лиханова

«Новая в Петербурге»