Киевский завод переименовал «Советское шампанское» в «Антисоветское»

27.12.2020, 12:11, Разное

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Киевский завод шампанских вин выиграл в Торгово-промышленной палате спор с общественной организацией «Национальный корпус» относительно выпуска игристого вина под маркой «Советское шампанское», которое он производит со дня основания в 1954 году.

Ранее в 2017 году общественники и бойцы добровольческих батальонов напомнили производителю о необходимости соблюдать закон Украины о декоммунизации и недопустимости слова «Советское» на этикетке. Помимо устного выражения позиции, представители «Национального корпуса» провели рейд по цехам предприятия и на время приостановили его работу, также в ходе воспитательно-патриотического мероприятия были изъяты несколько ящиков игристого напитка.

Собственники приняли решения для снятия напряжения в обществе заменить название «Советское» на «Советовское», но обратились в Торгово-промышленную палату с иском, чтобы отстоять право на использование исторического названия. В Торгово-промышленной палате признали правоту Киевского завода шампанских вин, но частично, поэтому название «Советское» можно использовать только при наличии других составных в слове. В итоге стороны договорились, что на прилавки выйдет «Антисоветское шампанское», что полностью соответствует с требованиями закона о декоммунизации.

Также собственник предприятия выразил желание безвозмездно отправить часть продукции в качестве гуманитарной помощи украинской армии.