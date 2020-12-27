Эксперт: Лукашенко не стоит ждать ничего хорошего от Москвы из-за несоблюденной договоренности

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27.12.2020, 12:02, Разное
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По мнению доктора экономических наук Бориса Желибы, полмиллиарда долларов для Белоруссии сейчас очень кстати. Для страны, имеющей большие экономические проблемы, это очень существенная сумма. Эксперт отметил, что многие предприятия пострадали от кризиса и не могут поддерживать уровень производства.

Что касается переговоров по поставкам газа, то они будут продолжаться до 31 декабря включительно, предположил экономист. По его мнению, Россия не станет соглашаться на цену, которая гораздо ниже действующей (127 долларов за тысячу кубометров газа).

Говоря о поставках нефти, Желиба отметил: на мировом рынке заметно колеблются цены. Однако существенного подорожания этого ресурса ожидать не стоит. По словам эксперта, пандемия оказала влияние на всю планету, высокого спроса на нефть не будет.

На переговоры Москвы и Минска может повлиять политическая повестка, предположил доктор экономических наук. Он вспомнил встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина. Говорят, президент России
попросил белорусского коллегу провести конституционную реформу. “Лукашенко договоренности не соблюдает. Поэтому ничего хорошего от Москвы я не жду”, – подытожил эксперт.



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