 

Поклонники раскритиковали Пугачеву за «восковое лицо» на архивном новогоднем фото

27.12.2020, 12:00, Разное
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В Сети на фанатской странице Лизы Галкиной появилось архивное новогоднее фото, на котором запечатлены Алла Пугачева со своим супругом и друзьями на фоне елки. Поклонники обратили внимание на то, что у Примадонны на этом снимке «восковое лицо».
Архивный кадр вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. На новогодней фотографии Алла Пугачева позирует в светлых брюках и темной блузке, которая скрывает ключицы. Свой образ певица дополнила черным массивным ремнем, ярким мейкапом, массивными украшениями и пышной укладкой. Максим Галкин запечатлен в черных брюках и такого же цвета рубашке с вышивкой на руке в виде красной розы. В кадре фолловеры также узнали супругу знаменитого дизайнера – Марину Юдашкину.

Поклонники разделились на две группы: одни были в восторге от образа Примадонны, а другим показалось, что у нее на фотографии «восковое лицо». Некоторые комментаторы оставили едкие замечания в адрес хозяйки и ее гостей, отметив, что это «дом престарелых». Также были шутки по поводу «отличной подтяжки лица» у всех присутствующих на снимке.



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