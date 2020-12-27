Названа опасноть сухофруктов для здоровья

27.12.2020, 12:00, Разное

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Медики рассказали, в чем заключается опасность сухофруктов для здоровья. По их словам, нельзя употреблять слишком много данных продуктов, поскольку они обладают не только полезными свойствами.

В случае переедания сухофруктов может нарушиться пищеварение. Избыток данного продуктов способствует развитию проблем с ЖКТ, появляются запоры, боли в животе, диарея. Такая ситуация возникает из-за поступления в организм большого количества клетчатки.

От сухофруктов можно поправиться. В них содержится немало калорий, поэтому стоит соблюдать осторожность в случае с употреблением данного продукта.

Чрезмерное поедание сухофруктов может спровоцировать болезни полости рта. В продукте содержится глюкоза, к тому же производители нередко покрывают изделия дополнительным сахаром. Из-за консистенции сухофрукты обычно прилипают к зубам, поэтому может развиваться кариес.

Сухофрукты обладают высоким гликемическим индексом, а это приводит к скачку уровня сахара в крови. К тому же быстро снижается уровень энергии.

В ряде случаев происходит обострение астмы. Для консервирования сухофруктов используется двуокись серы, поэтому провоцируются подобные реакции.