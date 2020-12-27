Названы 4 простые привычки, продлевающие жизнь на десятилетие

27.12.2020, 12:00, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из США назвали четыре простые привычки, благодаря которым можно продлить жизнь примерно на десятилетие. Специалисты вывели идеальную формулу путем проведения многолетних исследований.

Изначально нужно пересмотреть свой рацион питания. Порекомендовать ту или иную еду может специалист после проведения обследования. Диета должна включать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Все это поможет избежать проблем с сосудами и сердцем, развития онкологии и заболеваний мозга.

Хорошее настроение способствует увеличению продолжительности жизни. Считается, что люди, которые думают оптимистично, реже умирают в раннем возрасте, нежели пессимисты.

Важно не сидеть без дела, занимаясь тем, чем нравится. От работы необходимо получать удовольствие, только тогда можно рассчитывать на долгую жизнь.

По словам ученых, нужно стараться придерживаться здорового образа жизни. Это значит, что необходимо не курить, не употреблять алкоголь, беречь нервы и хорошо спать.