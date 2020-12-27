Мужчина умер при задержании полицией в московском метро
27.12.2020, 11:52,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В Москве мужчина умер во время задержания полицейскими в вестибюле станции метро «Щукинская». Инцидент произошел вечером 26 декабря, сообщили в столичном управлении МВД.
По словам правоохранителей, мужчина неадекватно себя вел и пытался сломать банкомат, не реагируя при этом на замечания полицейских. При задержании он пытался оказать сопротивление, передает ТАСС.
«В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», – рассказали в ведомстве.
Причина смерти мужчины устанавливается.
В июле в Белгородской области молодой человек умер во время задержания полицией.
Смотреть комментарии → Комментариев нет