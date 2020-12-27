Мужчина умер при задержании полицией в московском метро

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27.12.2020, 11:52, Новости дня
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В Москве мужчина умер во время задержания полицейскими в вестибюле станции метро «Щукинская». Инцидент произошел вечером 26 декабря, сообщили в столичном управлении МВД.

По словам правоохранителей, мужчина неадекватно себя вел и пытался сломать банкомат, не реагируя при этом на замечания полицейских. При задержании он пытался оказать сопротивление, передает ТАСС.

«В ходе задержания неизвестный потерял сознание. Ему была оказана доврачебная помощь и немедленно вызван наряд скорой. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина», – рассказали в ведомстве.

Причина смерти мужчины устанавливается.

В июле в Белгородской области молодой человек умер во время задержания полицией.



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