«Юля, ты меня спасла»

27.12.2020, 11:48, Разное

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Герой года — Юлия Навальная.

Навальному повезло. И речь не о выживании после «Новичка». Ему повезло в главном и с главным. С женой Юлей. Без которой, чего уж лукавить, такого Навального, какого мы знаем, не было бы. Юля — одна из безусловных героев года, считают соучастники «Новой».

Юлия и Алексей Навальные. Фото: ЕРА

Красивая гражданка с мягкими утонченными чертами лица, она никакой не политик, ей неинтересна гонка вооружений и вакцин. Она просто его жена и мать его детей. Женщина, которая вдохновляет. И она всегда рядом, где бы он ни был: в больницах, у ворот спецприемников и на митингах. И так уже 20 лет.

Аксиома, проверенная тысячелетиями: за великими мужчинами, их поступками и действиями всегда стоит женщина. Часто в разы сильнее, умнее и главное — мудрее своего мужчины. И да, одна единственная, верная и неповторимая женщина. Нет этой женщины, и мир мужчины намного скудней и бедней, хоть он, этот упертый мужчина, тысячу раз этот факт будет отрицать.

Навальный исключительную роль в его жизни Юли никогда не отрицает.

И в этом его сильная сторона. Свою женщину он не прячет, открыто, без показухи признается в любви, постит ее фотографии в инстаграме, преклоняется, защищает и не скрывает, что это именно она его и спасает по жизни. В эпоху инфантильных мужчин, уверовавших, что говорить надо только о них и об их деле, но не о женщине (самомнение и гордость не позволяют, видишь ли), — редкое качество. Для политика — редкое качество вдвойне.

А в стране, где нация разучилась любить (как справедливо заметил фигурант «московского дела» Егор Жуков), — публично известная пара Алексея и Юлии Навальных крутое исключение из правил.

Там именно любовь. Не показная, а настоящая.

Один лишь пост Навального после возвращения из комы в немецкой клинике «Шарите», во время которой Юля все время была рядом с ним, кажется навсегда войдет в историю российской политики.

Алексей Навальный — о Юлии Навальной

Алексей и Юлия Навальные в немецкой клинике. Алексей недавно вышел из комы после отравления. Фото из личного архива

«Я спал, и спал, и спал. Юля приходила, говорила со мной, пела мне песенки, включала музыку. Врать не буду — ничего не помню. Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове. Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она.

Кто она — неясно. Как она выглядит — тоже не знаю. Даже если мне удается разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать.

Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своем опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни.

Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии».

Вы знаете кого-либо из наших нынешних российских государственных мужей, кто бы писал так о своей женщине? Вот и я о том же.

Эти мужи своих женщин — любовниц, законных супруг, без разницы — всегда прячут от глаз публики. И не дай бог где-нибудь появится их совместное фото или фото яхты, которые они своим дамам сердца дарят. Засудят и журналистов, и того же Навального, об этом написавших.

И эти женщины с таким порядком вещей в своей жизни, когда нужно постоянно прятаться и молчать, безропотно соглашаются. Им есть что терять.

Алексей и Юлия Навальный на суде, 2015 год. Фото: EPА

Юле Навальной тоже есть что терять. Дети, муж, их здоровье, спокойная жизнь, в конце концов, которая в РФ их семье вряд ли светит. Она выбрала постоянный, но оправданный риск рядом с ним и ради него. Многие женщины не выдержали бы и ушли. Но это уже, наверное, не любовь.

Она мудрая. И еще терпеливая.

Знает, что такое, когда в твоем доме энный обыск по счету.

Знает, что такое прослушка и слежка.

Знает, какие передачи можно передавать в приемник, а какие нельзя.

Не доморощенная домохозяйка и не ярая оппозиционерка.

Нормальная современная женщина, для которой на первом месте семья, счастье которой она так трепетно обеспечивает и охраняет, словно птичье гнездо от хищников.

Юля промывает глаза мужу от зеленки после нападения. Фото: Евгений Фельдман / AP / ТАСС

Юля Навальная — это, наконец, стиль. Породистая грациозность. И отточенный тонкий вкус. Жаль, что ее не застала Коко Шанель. Оценила бы. Экзамен на истинную «первую леди» Навальная выдержала уже давно.

Женственная, но не слабая. Умеющая быть жесткой, способной, словно волчица, вырвать мужа из лап врагов (посмотрите видео из омской больницы). И разговаривать с этими врагами умеет как настоящая первая леди — не нахраписто и с хабальством, а с хладнокровным достоинством.

Ее мужа можно ненавидеть, критиковать, скептически относиться к его расследованиям, но взглянешь на Юлю и если не простишь, то во всяком случае промолчишь относительно слабых сторон ее супруга: и его отношения к журналистам порой как к обслуге, и даже откровенных оскорблений в их адрес, снобизма, отказа признавать свои ошибки, нежелания извиняться. Ты словно закрываешь глаза на все это, когда видишь с ним ее. Она сглаживает эти его качества.

В общем, повезло Навальному.

И невозможно не признать: не будет рядом с ним его Юли, не будет и его самого — политика, блогера, расследователя, да хоть кого. Некоторые скажут: «Бред. При чем здесь баба?» Этим некоторым просто не повезло встретить женщину (не бабу), которая рядом с тобой будет раскрывать лучшие твои качества, ретушировать слабые и делать тебя таким, каким тебя запомнят.

На марше памяти Бориса Немцова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Жванецкий уже написал про таких, как Юля: «Они, эти женщины, сохраняют для нас наших гениев. Потеряем их, уйдут и их мужья, люди конкретного результата. Эти женщины создают королей и полководцев. Они второй ряд в политике. А второй ряд в политике — главный».

Со «вторым рядом» российской политике как-то не везет еще с советских времен.

Чудо было пока только дважды — Горбачевы и Навальные. Тандемы, где мужчины не прятали, а возносили своих жен, и где жены готовы были порвать за свою семью.

В этом году отдельно взятая, красивая и смелая Юля Навальная умудрилась победить «Новичок» и всех, кто с ним связан.

Вера Челищева

репортер, глава отдела судебной информации

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