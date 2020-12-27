 

Мнение: Самые любопытные выставки следующего года

27.12.2020, 11:36, Разное
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Кто знает, что ждет нас в будущем году со всем этим безобразием, однако как-то жить надо. Музеи строят планы и надеются, что их удастся выполнить. Составила список вернисажей, на которые мне хотелось бы обязательно попасть.

Это список "по моему вкусу", консервативное, классическое искусство, сугубое имхо.

МОСКВА

Третьяковская галерея

  • «Известный и неизвестный Репин» (30 марта  2021 – 1 февраля 2022)

  • «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» (22 апреля – 22 августа)

  • «Живая линия: Вячеслав Колейчук и ОБМОХУ. К 100-летию второй весенней выставки ОБМОХУ» (май – август) – про начало кинетического искусства в советской России

  • Ретроспектива Игоря Грабаря (сентябрь 2021 – январь 2022)

  • Юрий Пименов (7 сентября 2021 – январь 2022)

  • «Виталий Комар и Александр Меламид. Выбор народа: 25 лет спустя» (осень)

  • Ретроспектива Михаила Врубеля!!! (2 ноября 2021 — 8 марта 2022)

  • «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» (2 ноября – 8 марта 2022)

ГМИИ

  • «Сиенская школа» (май)

  • «Сокровища Акротири» (20 июня — 15 сентября): фрески и керамика крито-микенской цивилизации

  • «Монпарнаски» (лето — осень 2021)

  • Коллекция Морозовых (октябрь 2021 года — март 2022 года)

Исторический музей

  • «Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа» (16 марта — 16 июля 2021)

  • «Шедевры Русского музея. Смолянки Д. Левицкого» (26 октября 2021 – 13 февраля 2022)

Музеи Московского Кремля
пока не знаю планов

Музей русского импрессионизма

  • «Охотники за искусством» (21 апреля — 29 августа 2021): осколки 14 частных коллекций советского времени, картины Серебряного века и авангарда

Музей архитектуры

  • «Константин Мельников» (Декабрь 2021 — май 2022)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эрмитаж

  • Искусство средневековья между Тосканой и Умбрией. Путешествие шедевров из Национальной галереи Умбрии (16 февраля – 16 мая 2021)

Русский музей
Не очень поняла подробностей про будущие выставки музея, но вот мне показалось, что «Космизм в изобразительном искусстве»  (осень 2021) может оказаться очень интересным.

Манеж

  • «Классическая руссская скульптура. От Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева» (март-май 2021)

***

А вот здесь можно прочитать большой подробный список газеты The ArtNewspaper Russia "Самые ожидаемые выставки 2021 года", там много современного искусства

Источник: Шакко



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