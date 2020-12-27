Мнение: Самые любопытные выставки следующего года
27.12.2020, 11:36,
Разное
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Кто знает, что ждет нас в будущем году со всем этим безобразием, однако как-то жить надо. Музеи строят планы и надеются, что их удастся выполнить. Составила список вернисажей, на которые мне хотелось бы обязательно попасть.
Это список "по моему вкусу", консервативное, классическое искусство, сугубое имхо.
МОСКВА
Третьяковская галерея
- «Известный и неизвестный Репин» (30 марта 2021 – 1 февраля 2022)
- «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» (22 апреля – 22 августа)
- «Живая линия: Вячеслав Колейчук и ОБМОХУ. К 100-летию второй весенней выставки ОБМОХУ» (май – август) – про начало кинетического искусства в советской России
- Ретроспектива Игоря Грабаря (сентябрь 2021 – январь 2022)
- Юрий Пименов (7 сентября 2021 – январь 2022)
- «Виталий Комар и Александр Меламид. Выбор народа: 25 лет спустя» (осень)
- Ретроспектива Михаила Врубеля!!! (2 ноября 2021 — 8 марта 2022)
- «Русский модерн: на пути к синтезу искусств» (2 ноября – 8 марта 2022)
ГМИИ
- «Сиенская школа» (май)
- «Сокровища Акротири» (20 июня — 15 сентября): фрески и керамика крито-микенской цивилизации
- «Монпарнаски» (лето — осень 2021)
- Коллекция Морозовых (октябрь 2021 года — март 2022 года)
Исторический музей
- «Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа» (16 марта — 16 июля 2021)
- «Шедевры Русского музея. Смолянки Д. Левицкого» (26 октября 2021 – 13 февраля 2022)
Музеи Московского Кремля
пока не знаю планов
Музей русского импрессионизма
- «Охотники за искусством» (21 апреля — 29 августа 2021): осколки 14 частных коллекций советского времени, картины Серебряного века и авангарда
Музей архитектуры
- «Константин Мельников» (Декабрь 2021 — май 2022)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Эрмитаж
- Искусство средневековья между Тосканой и Умбрией. Путешествие шедевров из Национальной галереи Умбрии (16 февраля – 16 мая 2021)
Русский музей
Не очень поняла подробностей про будущие выставки музея, но вот мне показалось, что «Космизм в изобразительном искусстве» (осень 2021) может оказаться очень интересным.
Манеж
- «Классическая руссская скульптура. От Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева» (март-май 2021)
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А вот здесь можно прочитать большой подробный список газеты The ArtNewspaper Russia "Самые ожидаемые выставки 2021 года", там много современного искусства
Источник: Шакко
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