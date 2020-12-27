Мнение: Самые любопытные выставки следующего года

27.12.2020, 11:36, Разное

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Кто знает, что ждет нас в будущем году со всем этим безобразием, однако как-то жить надо. Музеи строят планы и надеются, что их удастся выполнить. Составила список вернисажей, на которые мне хотелось бы обязательно попасть.

Это список "по моему вкусу", консервативное, классическое искусство, сугубое имхо.

МОСКВА

Третьяковская галерея

«Известный и неизвестный Репин» (30 марта 2021 – 1 февраля 2022)

«Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» (22 апреля – 22 августа)

«Живая линия: Вячеслав Колейчук и ОБМОХУ. К 100-летию второй весенней выставки ОБМОХУ» (май – август) – про начало кинетического искусства в советской России

Ретроспектива Игоря Грабаря (сентябрь 2021 – январь 2022)

Юрий Пименов (7 сентября 2021 – январь 2022)

«Виталий Комар и Александр Меламид. Выбор народа: 25 лет спустя» (осень)

Ретроспектива Михаила Врубеля!!! (2 ноября 2021 — 8 марта 2022)

«Русский модерн: на пути к синтезу искусств» (2 ноября – 8 марта 2022)

ГМИИ

«Сиенская школа» (май)

«Сокровища Акротири» (20 июня — 15 сентября): фрески и керамика крито-микенской цивилизации

«Монпарнаски» (лето — осень 2021)

Коллекция Морозовых (октябрь 2021 года — март 2022 года)

Исторический музей

«Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа» (16 марта — 16 июля 2021)

«Шедевры Русского музея. Смолянки Д. Левицкого» (26 октября 2021 – 13 февраля 2022)

Музеи Московского Кремля

пока не знаю планов

Музей русского импрессионизма

«Охотники за искусством» (21 апреля — 29 августа 2021): осколки 14 частных коллекций советского времени, картины Серебряного века и авангарда

Музей архитектуры

«Константин Мельников» (Декабрь 2021 — май 2022)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эрмитаж

Искусство средневековья между Тосканой и Умбрией. Путешествие шедевров из Национальной галереи Умбрии (16 февраля – 16 мая 2021)

Русский музей

Не очень поняла подробностей про будущие выставки музея, но вот мне показалось, что «Космизм в изобразительном искусстве» (осень 2021) может оказаться очень интересным.

Манеж

«Классическая руссская скульптура. От Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева» (март-май 2021)

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А вот здесь можно прочитать большой подробный список газеты The ArtNewspaper Russia "Самые ожидаемые выставки 2021 года", там много современного искусства