Женщина, которую нельзя бросить – Личное мнение

27.12.2020, 11:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кристина Асмус не на шутку испугалась, рассердилась и пошла в атаку. После заявления Гарика, о котором я писала на днях, великой актрисе фильма Текст стало необходимо срочно восстановить репутацию желанной писечки.

В дело вступил тоже актёр Гаврилов, сыгравший Гошу на соседней площадке:



Фото: Соцсети

«Кристина — актриса-актриса. Я в какой-то момент перестал понимать, где человек, а где образ. Она, правда, очень талантливая, настолько вживается в свою актерскую историю, что где-то ее переносит в жизнь.

Когда у нас были отношения, я честно не понимал с кем я. Я все-таки разделяю профессию и жизнь», — рассказал Гаврилов, настоящая фамилия которого Лемар.

Талантливая? Это правда, все видели тот марафон страсти, снятый на телефон. Однако про отношения Гоши с доктором Варваром — это что-то новенькое.

Все думали, что Кристина — не женщина-вамп? Её можно разлюбить, как это сделал Бульдог-Харламов?!

Не сметь так думать!

«Долгое время никто даже не знал, что у нас какие-то чувства. Мы встречались после съемок, а на площадке вели себя так как будто между нами ничего нет».

А, вон оно чо — так встречались, что никто не видел. Понятно.

В общем, в Кристине сплошные плюсы для будущей разведённой жизни. Вот, какую дорожную карту нам пытается впарить Асмус:

Во-первых, она умеет встречаться так, чтобы об этом никто не знал. Слышите, толтопузые женатики? Вам это важно.

Во-вторых, Кристина не только актриса в кино, но и в жизни талантлива так, что вы сроду не догадаетесь, играет она или нет, а значит спектакль страсти из Текста вам обеспечен!

Ну, и в-третьих, что особо немаловажно, Кристину всё-таки можно бросить и разлюбить. Правда, это транслирует уже не сама Кристина словами актёра Гоши, а Гарик Харламов, спокойно избавившись от очередной жены.

Что я сказать хотела? Кристина должна опровергнуть заявление актёра Гаврилова, хотя и сама видимо попросила его рассказать нам сказку. Ну, как почему? Если промолчит или скажет, что действительно с ним встречалась, многие нищие и некрасивые уродики могут подумать, что и у них есть шанс на встречи с Асмус!

Или эти шансы в самом деле есть, и именно это Кристина пытается донести до них?